Томенко: летчиков отправляют в Кот-д'Ивуар для участия в боевых действиях

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что участие украинских военных в операции в Кот-д’Ивуаре является опасным и рискованным для их жизни, и поэтому предлагает отклонить законопроект о направлении украинских миротворцев в эту страну.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии вице-спикера.

В пресс-службе Н.ТОМЕНКО напомнили, что сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть проект Закона «Об одобрении решения Президента Украины относительно направления миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре» (№8057). На сегодня общая численность миротворческого контингента Украины, который находится в Миссии ООН в Либерии, составляет 275 человек. Украинская авиационная группа в составе 2 вертолетов Ми-8 и 23 человек технического персонала выполняет задачи на территории Кот-д’Ивуара с 26 ноября 2010 года.

В то же время, по данным МИД Украины, сейчас ситуация в Кот-д’Ивуар остается напряженной и характеризуется событиями, которые произошли после проведения второго тура президентских выборов. Так, в стране произошли столкновения сторонников кандидата-победителя Алассана УАТТАРА и самопровозглашенного президента страны Лоран ГБАГБО, в результате которых погибли около 170 человек, ранены более 200 человек.

«Страна практически стоит на пороге гражданской войны. При таких обстоятельствах, направление трех боевых вертолетов Ми-24 и до 60 человек летно-технического состава фактически для участия в боевых действиях, является опасным и рискованным для жизни украинских военных», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, можно было бы найти аргументы для проведения гуманитарной миротворческой миссии в этой стране в части помощи пострадавшим, но «направление боевых вертолетов в горячую точку недопустимо». Н.ТОМЕНКО отметил, что даже МИД Украины в материалах, которые были поданы к законопроекту, информирует, что «анализ полученных по дипломатическим каналам конфиденциальных документов дает основания считать, что ивуарийские национальные силы, лояльные к самопровозглашенному президенту Л.ГБАГБО, могут составлять прямую угрозу контингентам ООН во время выполнения ими своего мандата, особенно в секторе Абиджан, где ООН планирует использовать три украинских ударных вертолета Ми-24».

При таких обстоятельствах, Н.ТОМЕНКО считает, что «государство и политики не могут рисковать жизням наших военных» и предлагает отклонить законопроект о направлении миротворческого контингента из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.