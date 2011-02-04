Азаров увольняет сестру Данилишина

Экс-министр экономики и первый политический беженец Богдан Данилишин в интервью “Газете-по-киевски” рассказал, как его положение отразилось на членах семьи. По словам экс-министра родственники болезненно восприняли известие о политическом убежище

«Я их успокаиваю – разговариваем каждый день. Надеюсь, придет время и я докажу свою невиновность в Украине. – говорит Данилишин, - Пока я не вижу таких условий. Что говорить, если моему украинскому адвокату в прокуратуре отказываются показывать документы по моему делу.

Также экс-министр сообщил , что его сестру увольняют из управления Кабмина:

«Сестра, работавшая главным специалистом в управлении гуманитарной политики Кабмина, уже получила предупреждение об увольнении. Почему – неизвестно. Ликвидировали и Совет по изучению продуктивных сил, где я был директором. Между прочим, это одна из старейших институций НАНУ, созданная еще в 1919 году академиком Вернадским. До этого Совет ликвидировали только раз, в 1937-м при Сталине, а его членов репрессировали».