Королевская: чиновники должны ответить за «пенсионную провокацию»

14:55, 03 февраля 2011
Политика
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"Страшилки" создали дополнительное напряжение

За «пенсионную провокацию» чиновники должны понести ответственность. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в 2010 году Украина так и не приблизилась к реальным реформам. «Само понятие «реформ» было дискредитировано властью. Яркий пример – так называемая пенсионная реформа. Ее обсуждение начали с повышения пенсионного возраста для женщин, увеличения минимального страхового стажа, отмены льгот по досрочному выходу на пенсию военнослужащих и т.д. Все эти «страшилки» создали дополнительное напряжение в обществе, серьезно осложнили психологический климат в стране, привели к тому, что тысячи людей в страхе бросились оформлять себе пенсии, порой расставаясь с любимой работой. При этом коррумпированные чиновники на пенсию не идут…», - сказала она.

Народный депутат напомнила, что разработчики пенсионной реформы сначала внесли законопроект в Верховную Раду, затем имитировали всенародное обсуждение, а теперь заявили о желании отозвать документ из парламента. «Предлагая на рассмотрение народных депутатов очередные «реформы», чиновники демонстрируют поразительную изворотливость, подменяя понятия и пряча за красивой обложкой антисоциальные нормы. Так было с Налоговым кодексом, теперь это делают с пенсионной реформой. Власть должна изменить свои подходы к обсуждению реформ, прекратить заниматься игрой в наперстки. Каждый свой шаг, каждую норму закона чиновники должны согласовывать с обществом. Реформы должны стать действительно народными, а что касается «пенсионной провокации», чиновники должны понести за нее персональную ответственность», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета Верховной Рады считает, что с помощью манипуляций правительство проводит политику тотального подчинения общества. «Сначала на колени поставили предпринимателей и средний класс. За ними, с помощью пенсионной «псевдореформы» - лиц предпенсионного возраста, теперь взялись за студентов и преподавателей. Наша задача – поставить заслон этой «шулерской политике», и заставить чиновников нести ответственность за действия, провоцирующие безработицу и тотальную нищету», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что не исключает, что проект закона относительно проведения в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.

По его словам, 1 февраля в Киеве правительство начало второй этап обсуждения пенсионной реформы с проведения учебного семинара для представителей региональных средств массовой информации.

С.ТИГИПКО отметил, что в рамках первого этапа общественного обсуждения, которое началось 21 декабря 2010 года, во всех областях Украины состоялись региональные совещания по вопросам информирования общества относительно ключевых аспектов реформы.

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