Тарасюк предупреждает, что Украина приближается к красной карточке от ЕС

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, лидер НРУ Борис ТАРАСЮК считает, что политические репрессии против представителей оппозиции, в частности, запрещение Юлии ТИМОШЕНКО посетить Брюссель, могут поставить под сомнение подписание Соглашения об ассоциации, соглашения о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, и в целом привести к свертыванию отношений Украины и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Имея целый ряд встреч в Брюсселе, я почувствовал те настроения, которые царят сегодня в структурах Европейского Союза к тому, что происходит в Украине. В ЕС выражают обеспокоенность по поводу политических репрессий, которые развернулись по отношению к представителям оппозиции, в том числе к бывшему премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, а также целому ряду членов ее правительства и высокопоставленных должностных лиц», – отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, сегодня в Евросоюзе не возникает сомнения, что политически мотивированные расследования скрывают под собой политические репрессии со стороны нынешней власти. «Отказ .ТИМОШЕНКО в поездке в Брюссель также нашел достаточно острую оценку со стороны известных политиков ЕС. Наряду с фактом предоставления политического убежища ДАНИЛИШИНУ все это создает довольно неприглядную картину, как выглядит сегодняшняя Украина», - сказал председатель НРУ.

«Украина пока не получила красную карточку, как это произошло с Беларусью. Но то, что уже не одна желтая карточка показана Украине, является признаком обеспокоенности, которая существует в структурах ЕС. Если украинская власть адекватно не отнесется к этим желтым карточкам, то это может привести и к свертыванию двусторонних взаимоотношений между Украиной и ЕС, и поставить под вопрос подписание и вступление в силу Соглашения об ассоциации, и поставить под вопрос предоставление безвизового режима для граждан Украины», – отметил он.