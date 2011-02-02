Тимошенко напоминает ГПУ, что дважды расстрелять нельзя

Генеральная прокуратура избрала для лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО подписку о невыезде в рамках второго уголовного дела - о закупке автомобилей для сельской медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного допроса в Генеральной прокуратуре.

«Они предъявили мне вторую по счету подписку о невыезде. Зачем вообще выдавать одному человеку две подписки о невыезде? Это как дважды расстрелянный. Дважды расстрелять невозможно, так же и дважды запретить выезжать просто бессмысленно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батькивщины» считает, что сегодняшний допрос в Генпрокуратуре является формальным основанием после того, как ей отказали в удовлетворении ходатайства о возможности осуществить поездку в Брюссель.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня, во время допроса, никакие следственные действия не проводились.