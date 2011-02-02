Табачник говорит, что критику со стороны Герман он переживет

Министр образования, науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что Концепцией преподавания литературы в школах не предусмотрено внедрение отдельного предмета – русская литература.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Концепция литературного образования – это просто поиск новых путей преподавания литературы, как создать интегрированный курс украинской и мировой литературы. Там нет ни одного конкретного произведения, которое нужно изучать или не нужно изучать. А стремление придумывать сплетни для меня - просто смешное», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он отметил, что Концепция преподавания литературы обсуждалась на протяжении полугода и была утверждена в августе 2010 года на заседании коллегии, в работе которой принимали участие полторы тысячи учителей.

В то же время, отвечая на вопрос относительно исключения из курса украинской литературы произведения Барки «Жовтий князь», Д.ТАБАЧНИК отметил: «Понятия не имею. Вы думаете, я на память знаю весь перечень произведений с 1-го по 11-й класс. Вы преувеличиваете возможности моей памяти».

«Курс мировой литературы, где изучаются лучшие образцы литературы народов мира, и поскольку русская литература является одной из наиболее мощных мировых литератур, конечно, изучалась и будет всегда изучаться в курсе мировой литературы», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Отвечая на вопрос, как он относится к критике, которая раздается в его адрес со стороны Администрации Президента Украины, Д.ТАБАЧНИК отметил: "Да неужели? Я переживу".

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки, молодежи и спорту утвердило Концепцию литературного образования. Текст соответствующего приказа от 26 января № 58 обнародован на сайте Минобразования.

В частности, концепцией предусматривается, что в средних общеобразовательных заведениях Украины литературное образование учеников с 5-го по 11-й класс обеспечивают такие учебные дисциплины, как «украинская литература», «мировая литература», интегрированный курс «литература (родная и мировая)» для общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках, которые используются в Украине, курсы по выбору и факультативы.

В общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения обязательно изучаются «украинская литература» и «мировая литература». Возможной является интеграция этих литературных курсов. Также концепцией предусматривается, что "особая роль принадлежит при этом русской литературе как художественно-словесному достоянию, в тесном взаимодействии с которым на протяжении нескольких веков формировалась украинская литература, а также с учетом того места, которое занимает русская литература в общечеловеческой системе духовно-культурных ценностей".

Кроме того, концепцией определены новые принципы литературного образования. Среди них, в частности, "каноничность «золотого» фонда классической литературы как основы литературного образования".