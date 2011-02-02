Глава НБУ Арбузов финансирует Нашу Украину?

Глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не разорвал связей с партией «Наша Украина». Об этом пишет газета «Экономические известия».

По данным издания, в конце января состоялась неофициальная встреча главы Нацбанка С.АРБУЗОВА с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который сейчас является лидером партии «Наша Украина». Среди тем, которые экс-глава НБУ обсуждал с действующим председателем центробанка, были перспективы развития и нынешнее финансовое положение «Нашей Украины», отмечает газета.

В пресс-службе «Нашей Украины» информацию о встрече действующего и бывшего глав Нацбанка не подтвердили, но в то же время и не опровергли, сославшись на «отсутствие информации». Уклонились от ответа и в Национальном банке.

Между тем, отмечает газета, С.АРБУЗОВ до назначения в Национальный банк был членом НУ, вступив в ряды партии сразу после ее создания В.ЮЩЕНКО в 2005 г. В 2006 году С.АРБУЗОВ баллотировался по «нашеукраинским» партийным спискам на выборы в Донецкий областной совет под №6, однако партия не смогла преодолеть 3% барьер.

Как сообщали в конце декабря 2010 г. источники в «Нашей Украине», С.АРБУЗОВ на момент назначения на должность главы Национального банка оставался в партии. В то же время, статья 18 действующей редакции закона «О Национальном банке» требует от его главы прекращения на время пребывания в должности членства в политических партиях, отмечают «Экономические известия».

Однако, как бы то ни было, судьба «Нашей Украины» до сих пор волнует Сергея АРБУЗОВА. По сведениям газеты, «он согласился выделить за счет личных средств на нужды партийного строительства несколько сот тысяч долларов».

Источники «Экономических известий» предполагают, что такие теплые взаимоотношения С.АРБУЗОВА с экс-президентом можно объяснить сотрудничеством В.ЮЩЕНКО с командой действующего президента во время избирательной кампании.

«Говорят, господин ЮЩЕНКО обсуждал различные варианты своего трудоустройства с Виктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ — ЭИ). Ему предлагали вернуться в Нацбанк, но он не захотел еще раз входить в эту реку, пожелав при этом иметь влияние на эту позицию. Сергей АРБУЗОВ, близкий окружению ЮЩЕНКО (как известно, против его кандидатуры не возражал даже Владимир СТЕЛЬМАХ) и одновременно устраивающий большинство других центров влияния в президентском окружении - АЗАРОВА, КЛЮЕВА, КОЛЕСНИКОВА-АХМЕТОВА, - оказался компромиссной фигурой», - цитирует газета одного из авторитетных банкиров, работавшего в НБУ.