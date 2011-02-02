Экс-президент ЕП хочет услышать, почему Тимошенко не пустили в Брюссель

Бывший Президент Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ хочет услышать, почему лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО не пустили в Брюссель.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе на торжественном собрании по случаю 50-летия Ассоциации европейских студентов-демократов.

“Мне очень жаль, что Юлия ТИМОШЕНКО не находится здесь, она была приглашена. Я хочу знать причины, по которым ей запретили приехать в Европу”, - сказал бывший Президент Европарламента.

Он отметил, что в современной Европе должна быть свобода передвижений для всех граждан, в том числе для всех политиков.

“Мне очень жаль, что Ю.ТИМОШЕНКО было запрещено прибыть сюда, и мы настаиваем на том, чтобы знать причины: есть ли здесь политическая подоснова, или этот исключительно юридический вопрос, или есть политическое влияние на юриспруденцию в Украине”, - сказал Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

Он отметил, что на этот вопрос должны были бы ответить те, “кто не дали возможности Ю.ТИМОШЕНКО” приехать в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 31 января отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.