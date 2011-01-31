Полохало: Партия регионов должна ответить вместе с Табачником

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки Владимир ПОЛОХАЛО считает, что Партия регионов вместе с министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ должны ответить за законопроект о высшем образовании, против которого выступают студенчество и педагоги.

Об этом он заявил на Согласительном совете парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета по вопросам науки и образования.

«Партия регионов должна, наконец, определится – будет она отстаивать интересы ТАБАЧНИКА, который перманентно вступает в конфликт со студенчеством всей Украины, или интересы этого студенчества», - сказал он.

По словам В.ПОЛОХАЛО, “одиннадцать месяцев главным врагом ТАБАЧНИКА является студенчество”. Депутат заявил, что поддерживает требования студентов и попросил снять предложенный министерством Д.ТАБАЧНИКА законопроект, пока он не пройдет общественной экспертизы.

«Кабинет министров Украины под давлением педагогов уже отменял свои решения по оплате образовательных услуг. Однако сейчас ситуация повторяется. Считаю, что такой базовый закон нужно обсуждать в открытом режиме, а не пытаться, как это было 12-13 января 2011 года в мое отсутствие, когда уже во второй раз кулуарно приняли решение Комитета без кворума. Тем более, что в Верховной Раде есть несколько законопроектов по этому вопросу, а не один господина ТАБАЧНИКА», - отметил В.ПОЛОХАЛО.

Как сообщалось, сегодня одним из ключевых вопросов Согласительного совета депутатских фракции Верховной Рады стало обсуждение законопроектов № 7486 и 7486-1 о высшем образовании, предложенных Минобразования. Причиной обсуждения стало возмущение студентов, которые от имени всего студенчества под Верховной Радой требовали снять с рассмотрения этот законопроект, пока не будут проведены переговоры власти со студенческими и молодежными организациями в формате парламентских слушаний. Законопроект №7486-1, кроме других своих недостатков, разрешает Министерству образования, науки, молодежи и спорта Украины, администрациям высших учебных заведений по их желанию в любой момент неограниченно и неконтролируемо увеличивать размер платы за обучение.

На Согласительном совете принято решение провести открытое заседание Комитета по вопросам науки и образования с участием общественности и обсудить все законопроекты о высшем образовании.