Януковича обвиняют в сексизме

Президент Виктор Янукович, рассказывая в Давосе о промо-кампании Украины к чемпионату Европы по футболу в следующем году, назвал прелестями страны цветущие каштаны и женщин. «И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту – это прекрасно», - сказал Янукович.

Правозащитники и исследователи гендерных вопросов в Украине возмущаются этим высказыванием. Ведущая мероприятия в Давосе, журналистка Христя Фрилянд назвала такие высказывания неполиткорректными. С ней соглашается президент харьковского фонда "Общественная альтернатива" Мария Ясеновская, которая курирует образовательные проекты в сфере прав человека. На ее взгляд такая реплика президента является сексистской.

«Считаю, что подобные заявления первого лица государства свидетельствуют об общих тенденциях и отношении к вопросу гендерного равенства во внутренней политике государства. Украина подписала ряд международных соглашений, по которым вопросы достижения гендерного равенства должны стать одними из приоритетных направлений деятельности государства», - говорит Ясеновская в комментарии Deutsche Welle. По ее мнению, если подобные слова позволяет себе президент, то что говорить о рядовых чиновниках.Социолог и исследователь гендерных вопросов Тамара Марценюк говорит, что таким образом президент возводит функции украинских женщин к красоте, природе, а следовательно отождествляет женщин с вещами, что является сексизмом. Украинские женщины, отмечает Марценюк, достаточно образованны, активно вовлечены в рынок труда и перестройки государства, поэтому, ударение следует делать на этом, а не на внешности и биологических признаках. «Кроме того, может показаться, что такой акцент на красоте женщин и обнаженной внешности – это скрытая реклама секс-туризма в Украине», - сетует социолог.

Правозащитник Мария Ясеновская напоминает, что сексистские высказывания уже давно являются непристойными в Европе, а следовательно, по ее мнению, нанесен еще один удар по международному имиджу Украины.

Между тем в прошлый вторник в ПАСЕ зарегистрировали резолюцию относительно ситуации с правами женщин в Украине. Документ подписали члены ПАСЕ от Германии, Польши, Швеции, Румынии, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии и других стран.

В резолюции отмечено, что к ситуации женщин в Украине и соблюдению принципа гендерного равенства есть пакет серьезных вопросов. Это слабое представительство женщин в Верховной Раде и полное отсутствие женщин в правительстве. Вызывает обеспокоенность домашнее насилие и торговля людьми, от которых в первую очередь страдают женщины, дискриминация женщин-мигранток и невыполнение положений Закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

Кроме того, в резолюции упомянут формальный подход к формированию государственных программ, непонимание базовых вопросов прав женщин со стороны высокопоставленных должностных лиц и распространение гендерно-дискриминационной и сексистской внешней рекламы. В резолюции Совета Европы предлагают ввести мониторинг соблюдения прав женщин в Украине.