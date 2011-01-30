Верховный суд РФ займется ликвидацией Объединения украинцев России

Верховный суд (ВС) РФ в понедельник рассмотрит заявление министерства юстиции с требованием ликвидировать "Объединение украинцев России", сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) в пресс-службе суда.

На минувшей неделе ВС РФ подтвердил законность ликвидации похожей организации - Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКАУР), обнаружив в ее деятельности нарушения закона "Об общественных организациях", напоминает РИА "Новости".

По версии Минюста, организация допускала "неоднократные и грубые нарушения действующего законодательства РФ". А в итоги проверки работы автономии записали, что ее члены нарушали не только законы и Конституцию России, но и собственный устав.

Руководитель ФНАУКР Валерий Семененко сообщил РАПСИ о намерении подать жалобу.