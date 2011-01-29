Герман рассказала о «самом слабом месте» политиков

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает недопустимым сведение политических счетов через преследование детей политиков.

Такое мнение А.ГЕРМАН выразила накануне в программе "Шустер live" на Первом Национальном телеканале.

«Наши дети – наше самое слабое место. И это то, за что нас могут шантажировать, обливать грязью, выдумывать разные истории. Политики не имеют защиты от грязи. Поэтому я против, чтобы трогали детей. Я против того, чтобы трогали сына ЛУЦЕНКО. Много дураков есть и в оппозиции, и во власти. Но есть и много разумных людей", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, следователь Генпрокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО написал заявление на старшего сына Юрия ЛУЦЕНКО Александра с требованием возбудить уголовное дело в связи с угрозами в адрес следователя.

По данным некоторых СМИ, следователь С.ВОЙЧЕНКО обратился с соответствующим заявлением по факту угрозы расправой, которую якобы выразил А.ЛУЦЕНКО после заседания Апелляционного суда Киева, на котором было принято решение о взятии экс-министра под стражу.

Кроме того, в партии «Народная самооборона» заявили, что Генеральная прокуратура Украины шантажирует экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО открытием дела против его сына.

28 января брат экс-главы МВД Ю.ЛУЦЕНКО Сергей дал пояснения в Генеральной прокуратуре по поводу жалобы следователя ГПУ Сергея ВОЙЧЕНКО относительно угроз в его адрес со стороны семьи ЛУЦЕНКО во время судебного заседания в Апелляционном суде Киева 5 января.

"Я ходил в Генеральную прокуратуру для предоставления объяснений по поводу рассмотрения жалобы Сергея ВОЙЧЕНКО, который является руководителем следственной группы ГПУ, рассматривающей уголовное дело в отношении моего брата. Жалоба была на то, что якобы мой племянник и я угрожали в суде ему и его семье. Я заявил наблюдательному прокурору, что это абсолютные инсинуации", - сказал С.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что вообще не знает семьи следователя, а самого следователя впервые увидел в зале судебного заседания.