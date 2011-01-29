Тарасюк: никаких переговоров, это блеф

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК опровергает заявление председателя Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО о проведении переговоров об объединении в единую политическую партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом он заявил на заседании Научно-практического совета Всеукраинского объединения ветеранов.

«Я, как председатель НРУ, которого лидер УНП КОСТЕНКО назвал среди тех, с которыми ведутся переговоры, утверждаю, что никаких переговоров нет. Все это блеф», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По словам политика, некоторые демократические силы пытаются выдать желаемое за действительное. В частности, отметил он, аналогичная ситуация возникла и с задекларированными переговорами об объединении “Фронта Змін”, “Гражданской позиции”, Европейской партии Украины и УРП «Собор». Б.ТАРАСЮК также добавил, что руководитель одной из заявленных партий при личной беседе отрицал факт проведения таких переговоров.

«В целом, выдвигаются абсурдные условия. Если, скажем, Юлии ТИМОШЕНКО не будет, то они готовы к объединению. Простите, но никто из них на последних общенациональных выборах не получил 11,5 млн. голосов украинских избирателей. Другие говорят, что лишь на идеологических основах нужно объединяться. Я являюсь председателем партии, которая объективно признается как идеологическая сила. Но я скажу, что сегодня нужно объединяться не вокруг идеологии, а вокруг главной ценности – Украины. При власти антиукраинские, антигосударственные силы. С ними можно бороться, лишь объединив всех, кто считает себя демократами», – отметил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, лидер УНП Юрий КОСТЕНКО 17 января заявил, что Украинская народная партия начала переговоры об объединении с «Нашей Украиной», «За Украину!», Народным Рухом Украины и другими правыми партиями.

«УНП, как одна из крупнейших правоцентристских партий, в соответствии с политическим решением съезда об объединении правых партий, начала переговоры с наиболее близкими по идеологическим позициям – «Нашей Украиной», «За Украину!», Народным Рухом Украины и другими», - сказал Ю.КОСТЕНКО.