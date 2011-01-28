Генпрокуратура арестовала имущество Луценко

Генеральная прокуратура по результатам досудебного следствия по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и трех сотрудников этого министерства наложила арест на их имущество.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, как отметили в пресс-службе, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО и трех сотрудников МВД.

26 января Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением, причинившее существенный ущерб охраняемым законом правам граждан, совершенное работником правоохранительного органа).

“Установленный досудебным следствием ущерб государству составляют свыше 970 тыс. грн. С целью их возмещения на имущество обвиняемых наложен арест”, - говорится в сообщении.

Обвиняемым объявлено об окончании досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела, подчеркнули в Генпрокуратуре.