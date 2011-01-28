Луценко получил 48 томов своего дела

27 января следователь Генеральной прокуратуры Украины предоставил экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и его адвокатам для ознакомления материалы трех уголовных дел, объединенных в одно производство.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН, отметив, что он и его подзащитный, находясь в помещении Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, получили для дальнейшего ознакомления 48 томов объединенного уголовного дела, подписав при этом соответствующий протокол.

Таким образом, отметил И.ФОМИН, начиная со следующего понедельника, 31 января, обвиняемый и адвокаты начнут знакомиться с делом. По словам И.ФОМИНА, скорее всего, это будет происходить в помещении Лукьяновского следственного изолятора, где содержится под стражей Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, на вопрос, как долго может длиться ознакомление, адвокат ответил, что, «учитывая количество томов, это может занять около 2 месяцев».

«Впрочем, учитывая специфику работы нашей прокуратуры, я не исключаю, что она может придумать что-то новое, в частности, установить вопреки нормам процессуального законодательства свой график или прекратить ознакомление и передать материалы в суд», - сказал он.

В то же время, И.ФОМИН отметил, что после предварительного ознакомления с томами дела Ю.ЛУЦЕНКО в качестве свидетеля был вызван на допрос по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по поводу приобретения и распределения автомобилей «скорой помощи».

На уточняющий вопрос, какое отношение экс-министр имеет к этому делу, И.ФОМИН ответил, что не может этого объяснить.