Томенко радуется, что парламент еще не совсем декоративный

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО положительно оценивает то, что нынешний состав парламента не до конца превратился в орган, который выполняет исключительно декоративную функцию.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

"Фактически сегодня сложилась такая институционная диспозиция, при которой иерархия власти возникает таким образом: Президент, Администрация Президента, премьер-министр, Кабинет министров - и тогда парламент аж на пятом месте. До этого парламент все-таки конкурировал за второе-третье место", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, после смены власти часть депутаты "проснулись" в другом парламенте, с другими функциями, с другим статусом и с невозможностью даже опосредствовано влиять на ситуацию в стране. "Конечно, это деморализует. И большинство деморализует, и оппозицию", - сказал вице-спикер.

В то же время, считает Н.ТОМЕНКО, парламент сохранил две функции, которые не дают, «к счастью, дойти до того уровня парламентаризма, как в Беларуси или других странах, где парламент фактически собирается для того, чтобы согласовать решения, которые давно приняты».

«Парламент, несмотря ни на что является тем местом, где можно услышать другую точку зрения. Ее не учтут и она мало повлияет на принятие решения, но, во всяком случае, журналисты и слушатели парламентского телеканала "Рада" могут понять, в какой стране мы живем и что происходит", - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, второй позитив - это определенное существование элемента парламентского контроля. "Если не генеральный прокурор, то хоть первый заместитель генерального прокурора придет. Он не скажет точно, почему вопреки здравому смыслу кого-то там задержали или взяли под арест, но в общих чертах мы видим, кто представляет власть и озвучивает ее позицию", - сказал он.

Именно эти две функции, отметил Н.ТОМЕНКО, не дают ему права быть категорическим и утверждать, что Верховная Рада в своей работе возвращается к временам Советского Союза. "Элементы парламентаризма все-таки сохранились", - сказал он.