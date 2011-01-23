Томенко предлагает оставить нардепов без зарплаты
"Парламент по сокращенной процедуре"
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что при нынешних условиях уместно было бы, чтобы народные депутаты работали на общественных началах без получения зарплаты.
Об этом он заявил в интервью «5 канала».
"Поскольку депутаты сейчас имеют намного меньшую нагрузку, они должны быть не государственными служащими, а общественными деятелями, которые не получают зарплату за свою работу, а как депутаты местных советов просто приходят и голосуют по указанию одного человека", - сказал он.
Н.ТОМЕНКО объяснил, что в последнее время в Верховной Раде рассмотрение большинства вопросов проходит по сокращенной процедуре, и по указанию одного человека большинство в парламенте единогласно голосует даже без обсуждения. "Проходит "парламент по сокращенной процедуре", и я не вижу работы депутатов", - сказал он.
Более того, сказал вице-спикер, несколько депутатов вообще не посещают заседания парламента, но заработную плату при этом получают.
Н.ТОМЕНКО отметил, что он не поддерживает идею о сокращении депутатского корпуса до 300 человек. "Это сложная процедура. Это нужно вносить изменения в Конституцию, и боюсь, что тогда от оппозиции ни одного депутата не останется", - сказал он.