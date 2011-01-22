В Москве состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины

19:33, 22 января 2011
Политика
1988 0

Посол пришел в украинскую библиотеку

Сегодня в Москве был торжественно отмечен День Соборности Украины.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в России в посольстве Украины, одним из центральных событий стало участие Посла Украины в Российской Федерации Владимира ЕЛЬЧЕНКО в мероприятиях по этому поводу в Библиотеке украинской литературы города Москвы.

Во время встречи с представителями украинской общины В.ЕЛЬЧЕНКО было подтверждено особое значение, которое придает наше государство продолжению беспрепятственной деятельности Библиотеки как важного очага украинской культуры в столице России.

В этот же день на территории Посольства Украины в Российской Федерации состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

Посол Украины в России и дипломаты Посольства также приняли участие в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Москве.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter