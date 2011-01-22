Кто и где митингует в Харькове 22-го

В Харькове мероприятия, посвященные Дню Соборности Украины, отдельно друг от друга проведут представители власти, ВО «Свобода» и объединение национально-демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, начнут торжественные мероприятия руководители города и области, которые в 9:30 возложат цветы к памятнику Шевченко, а в 10:00 - к монументу Независимости Украины на площади Розы Люксембург.

Около 11:00 проведут возле памятника Шевченко торжественный митинг и возложение цветов представители сразу 7 оппозиционных политических сил. По словам председателя Харьковской областной организации партии «Реформы и порядок» Ивана ВАРЧЕНКО, в торжествах примут участие представители ВО «Батькивщина», ВГО «Гражданская позиция», Народного руха Украины, Украинской народной партии, гражданского движения «Народная самооборона», партии «За Украину» и партии «Реформы и порядок». Вместе планируется собрать более 100 человек.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игорь ШВАЙКА, Харьковская городская организация ВО «Свобода» проведет праздничный митинг в 12-00 возле памятного камня в честь провозглашения Независимости Украины на площади Свободы.

По его словам, участники акции развернут возле памятного камня большой государственный флаг Украины размером 3 на 4 метра и предложат участникам акции и прохожим прикрепить к полотнищу листок с названиями разных понятий, которые объединяют украинцев. Также все желающие смогут написать свои варианты ответов на вопрос «Что делает нацию соборной?» и прикрепить их к флагу.

И.ШВАЙКА отметил, что ВО «Свобода» подала заявку на участие в акции 50 членов партии, но приглашения направлены другим организациям и объявлено публично. Он подчеркнул, что в торжествах примет участие архиепископ Харьковский и Полтавский Украинской автокефальной православной церкви Игорь (ИСИЧЕНКО).

Справка УНИАН. День Соборности Украины отмечается 22 января в соответствии с Указом Президента Украины от 21 января 1999 года №42/99. В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи, была создана Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 году лидеры двух стран подписали в Фастове объединительное соглашение. 22 января 1919 года это соглашение, которое вошло в историю как Акт Злуки – акт объединения украинских земель, было обнародовано в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. Акт Объединения стал воплощением мечты украинцев о своем суверенном государстве.