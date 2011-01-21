Тимошенко во взрывах в Макеевке видит «политическую технологию власти»

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что взрывы, которые произошли 20 января в Макеевке, являются “политической технологией власти”.

"Каждый день, как снежный ком, на людей катятся новости ухудшения их жизни. В этой ситуации даже в таких областях, как Донецкая, Луганская, происходит масштабное и повсеместное разочарование и Президентом ЯНУКОВИЧЕМ и его правительством. В таких ситуациях политика знает технологии и случаи, которые применяют нечестные, грязные политики, как события в Макеевке. Я убеждена, что все эти взрывы имеют политическую подоплеку", - сообщается на ее сайте.

По ее мнению, власть применяет такие технологии, с одной стороны, для запугивания людей и уничтожения у них желания противостоять политике, направленной на разрушение их жизни, а с другой стороны - как попытка возобновить доверие, которое власть теряет из-за своих непрофессиональных действий в экономике. "Это делается для того, чтобы каким-то образом из власти, которая сегодня работает против людей, сделать борцов с криминалитетом, борцов с такими чрезвычайными ситуациями, и таким образом восстановить снова доверие среди граждан", - считает лидер партии "Батькивщина".

"Все эти чрезвычайные положения - это чистой воды политическая симуляция для того, чтобы людей ввести в полное заблуждение. Но я хотела бы, чтобы украинцы, где бы они сегодня ни жили - в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях, в городе Киеве, во всех областях и уголках нашего государства, твердо знали: что к власти в Украине пришла хорошо вооруженная деньгами и силовыми возможностями мафия. Поэтому нам сегодня нужно не бояться, не пугаться таких специальных технологий, каковыми являются взрывы в Макеевке, а объединяться, быть всем вместе для того, чтобы иметь возможность защитить жизнь каждого человека", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" считает, что между событиями в Макеевке и планами оппозиции отпраздновать День Соборности есть определенная связь. "Думаю, все это события одного ряда, потому что уже много дней раздаются сообщения Министерства внутренних дел, что будут какие-то кровавые события, что люди не должны выходить из своих домов... Думаю, что все это является технологией запугивания, которая хорошо отработана Президентом Украины и его окружением и которая таким образом внедряется в жизнь", - сказала она.

"Они думают, что такими взрывами запугают людей, чтобы люди не приходили на площади и даже на празднование, потому что День Соборности, 22 января - это не акт гражданского неповиновения. Это общее празднование объединения людей, которые живут в разных частях нашего государства. Не бойтесь! Все это исключительно политические технологии, а ЯНУКОВИЧ обязан будет нести ответственность за то, что он и его окружение действуют такими грязными методами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.