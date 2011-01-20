В Луганске требовали убрать руки от Бандеры и Шухевича

Сегодня у здания Луганской облгосадминистрации состоялась акция протеста против отмены указа Президента о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла под лозунгом: «Прошлое Бандеры и Шухевича – это героическая Украина! Прошлое президента – это тюрьма. А його нынешнее – это предательство национальных интересов!»

Участники акции направили обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и главе Луганской облгосадминистрации Владимиру ПРИСТЮКУ, в котором выразили возмущение по поводу отмены указа Президента о присвоении С.Бандере звание Героя Украины.

Обращение подписали и.о. председателя ЛОО ВО "Свобода» С.КОВАЛЕНКО, председатель Луганского областного филиала Ассоциации исследователей Голодоморов в Украине И.МАГРИЦКАЯ, председатель областной организации Всеукраинского общества "Просвита" В.СЕМИСТЯГА и другие.