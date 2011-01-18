Андреев - об обнаруженных ГлавКРУ злоупотреблениях Кабмина Тимошенко

Аудит национальной экономики засвидетельствовал существенные нарушения законности и эффективности использования государственных ресурсов за период с 2008 по начало 2010 годов, когда правительство возглавляла Ю.Тимошенко. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель ГлавКРУ Андреев.

Утверждая, что общий объем убытков, нанесенных госбюджету за соответствующий период, оценивается десятками миллиардов гривен, Андреев привел ряд фактов.

В частности, средства в размере 200 млн. евро, полученные от продажи квот на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу, были незаконно конвертированы и использованы правительством Тимошенко не по целевому назначению – на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Председатель КРУ также заявил, что прежним правительством была «отмыта» значительная сумма государственных средств, которые использовались, в частности, для проведения предвыборных пиар-акций Юлии Тимошенко. Это, например, известный эпизод приобретения под видом автомобилей скорой помощи, за счет кредитов, взятых под правительственную гарантию, 1000 автомобилей Opel Combo, которые в действительности не пригодны для транспортировки больных.

ГлавКРУ обнаружило и ряд других нарушений и просчетов в управлении деятельностью субъектов ведения хозяйства госсектора экономики. В частности, вопреки законодательству был увеличен уставной фонд НАК «Нафтогаз Украины» путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, досрочное погашение которых Минфином привело к убыткам государственного бюджета на общую сумму 8,8 млрд. грн.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, с нарушением законодательства прежнее правительство Тимошенко приняло 30 решений относительно выделения и перераспределения средств Стабилизационного фонда на общую сумму 6,7 млрд. грн. без предварительного согласования с соответствующими комитетами Верховной Рады Украины.

К негативным последствиям для государства привело объявление конкурса на приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод», а затем демонстративная отмена результатов конкурса.

Среди приведенных фактов - и закупка Минздравом лекарственных средств и медицинского оборудования в 2008-2009 гг., которое осуществлялась преимущественно у иностранных производителей и исключительно через посредников, что привело к росту их стоимости по меньшей мере вдвое и повлекло дополнительные расходы государственного бюджета на сумму 41,4 млн. грн.

Договор между Министерством чрезвычайных ситуаций из ООО «Лакшми-авто», заключенный в ноябре 2009 года на поставку 27 санитарных автомобилей на общую сумму свыше 21,5 млн. грн. привел к лишним расходам бюджетных средств на сумму около 15 млн. грн.

Напомним, что аудит состояния национальной экономики был начат в марте 2010 года по поручению Президента Украины и премьер-министра Украины с целью оценки законности и эффективности использования государственных ресурсов за период 2008 – начало 2010 годов.