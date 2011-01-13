Шкиль о Данилишине, Чехии, прецеденте и отрезвляющем факторе

Предоставление экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища в Чехии является подтверждением наличия политических репрессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ШКИЛЬ.

«Политическое убежище, которое предоставляет страна - в данном случае это Чехия, – признает конкретное лицо политическим изгнанником и то, что его преследуют по политическим соображениям», - сказал А.ШКИЛЬ.

Он выразил сомнение по поводу того, что на решение Чехии мог влиять внешний фактор, в частности, другие европейские страны.

«Чехия очень чувствительна к недемократическим проявлениям соседних стран, и поэтому очень тщательным было изучение соответствующих документов. Это решение является серьезным звонком для украинской власти», - сказал А.ШКИЛЬ.

Он также не исключил, что такое решение Чехии может стать прецедентом для того, чтобы за политическим убежищем обратились другие украинские должностные экс-лица. «Я думаю, что каждый чиновник это может сделать из бывших, особенно после произошедшего. Это является прецедентным правом», - добавил народный депутат.

А.ШКИЛЬ также не исключил, что такое решение Чехии может повлечь достаточно серьезные последствия для Украины и для украинской власти, что станет «объективно отрезвляющим фактором».