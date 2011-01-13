Пшонка заявляет, что облаву на Матиос он не устраивал

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что ведомство не поручало преследовать писательницу Марию МАТИОС.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом В.ПШОНКА заявил в своем интервью.

«В ведомстве никакие проверки по этому вопросу не проводились и поручений относительно преследования писательницы Марии МАТИОС не давалось. Прокуратура действует в рамках закона и четко придерживается принципов верховенства права», - сказал генпрокурор.

В Отделе связей со СМИ ведомства отметили, что «в правоохранительные органы поступило обращение председателя Совета организации ветеранов Украины народного депутата Петра ЦИБЕНКО, в котором речь шла о якобы «оскорбительном сравнении» писательницей обелиска на могиле Неизвестного солдата Мемориального комплекса в «Парке Вечной Славы».

«Указанная ситуация должна регулироваться исключительно гражданско-правовыми отношениями, что в ближайшее время подтвердится ответом правоохранительных органов», - отметили в Генпрокуратуре

Как сообщал УНИАН, 12 января М.МАТИОС обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору В.ПШОНКЕ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ с просьбой объяснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы.

М.МАТИОС отметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве и изъяла иэ продажи ее книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».

Также писательница просила предоставить ответ, почему участковые инспекторы милиции “со ссылкой на распоряжение генерального прокурора Украины опрашивают жителей тех домов в Киеве, где моя семья жила в свое время, вынуждая их подписывать соответствующие показания в отношении меня”.

По убеждению М.МАТИОС, действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления

В свою очередь, в столичной милиции заявили, что не оказывают давления на М.МАТИОС и не собираются ее задерживать.

По сообщению Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, милиция по поручению Генпрокуратуры проводит проверку в связи с запросом народного депутата от КПУ П.ЦИБЕНКО по поводу правовой оценки высказываний в книге М.МАТИОС «Вирвані сторінки з автобіографії» о памятниках советским воинам.

После проверки все собранные материалы будут предоставлены Генпрокуратуре для принятия решения в соответствии с действующим законодательством по запросу народного депутата Украины, сообщили в милиции.