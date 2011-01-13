В БЮТ говорят, что лишение Бандеры Героя - личное решение Януковича

В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина» считают признание недействительным указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН Степану Бандере политическим, а не юридическим решением.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

“Вполне очевидно, что это - личное решение Виктора ЯНУКОВИЧА, и он лишь прикрывается судебной системой, которая сегодня находится под полным контролем Президента и его Администрации”, - отмечают авторы заявления.

По их словам, отмена указа о присвоении звания Героя Украины С.Бандере является “прямым нарушением предвыборного обещания В.ЯНУКОВИЧА о моратории на идеологические вопросы, которые разъединяют общество”.

“Собственно, ЯНУКОВИЧЕМ и его правительством были нарушены практически все предвыборные обещания. Именно поэтому, в условиях полного провала социальной политики, стремительного роста цен, тарифов на газ и коммунальные услуги ЯНУКОВИЧ решил отвлечь внимание людей на исторические вопросы”, - отмечается в заявлении.

В то же время в БЮТ и партии «Батькивщина» считают, что решение относительно С.Бандеры никоим образом не повлияет на его роль и место в украинской истории.

Как сообщал УНИАН, 12 января на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины. Кроме этого, с сайта Президента Украины исчез указ о присвоении лидеру ОУН-УПА С.Бандере звания «Герой Украины».