У Азарова говорят, что «пенсионного» Майдана не боятся

В правительстве считают, что «пенсионного» Майдана не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Харькове выразил заместитель министра труда и социальной политики Андрей ЧЕРКАСОВ, говоря о возможности выявления массового общественного недовольства внедрениям пенсионной реформы.

А.ЧЕРКАСОВ заметил, что для максимально полного разъяснения положений пенсионной реформы Кабинет министров «взял курс на публичное обсуждение» будущей реформы, во время которого в проект Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» могут быть внесены изменения.

«Мы не только не думаем, что будет Майдан, а наоборот, думаем, что выслушаем мнение всех заинтересованных сторон, и у нас общество получит правдивую информацию, а не те слухи и домыслы политиков, которые иногда появляются в разных изданиях», - сказал А.ЧЕРКАСОВ.

«Мы не боимся сегодня такого Майдана», - подчеркнул он.

В то же время, сегодня в Харькове состоялось кустовое совещание Харьковской, Полтавской и Сумской областей при участии председателя правления Пенсионного фонда Украины Бориса ЗАЙЧУКА по вопросам пенсионного реформирования в рамках проведения публичного общественного обсуждения системы социально-экономических реформ.