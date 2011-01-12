Януковича уволил четырех замов министра здравоохранения

Указы - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил четырех заместителей министра здравоохранения Украины Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В частности, уволены Светлана БУНИНА, Александр ГУДЗЕНКО, Раиса МОСТОВЕНКО и Валерий БИДНЫЙ. Кроме того, Президент освободил Николая ДЕРЖАЛЮКА от должности ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии Украины в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

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