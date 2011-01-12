Януковича уволил четырех замов министра здравоохранения
11:03, 12 января 2011Политика
1455 0
Указы - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил четырех заместителей министра здравоохранения Украины
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
В частности, уволены Светлана БУНИНА, Александр ГУДЗЕНКО, Раиса МОСТОВЕНКО и Валерий БИДНЫЙ.
Кроме того, Президент освободил Николая ДЕРЖАЛЮКА от должности ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии Украины в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter