Тарасюк: приобретение безвизового режима с ЕС может затянуться на годы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, министр иностранных дел Украины (1998-2000 гг., 2005-2006 гг.) Борис ТАРАСЮК заявил, что визит еврокомиссара Штефана ФЮЛЕ в Украину связан, в том числе, с давлением на украинскую оппозицию со стороны власти.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в эфире телеканала ТВі.

«Как поделился со мной комиссар Ш.ФЮЛЕ, в Европейском Союзе очень хорошо знают о той ситуации, которая возникла в Украине, и отмечают политически мотивированные преследования представителей оппозиции. Поэтому, одна из причин - это обменяться мнениями с представителями власти по выполнению так называемой матрицы Ш.ФЮЛЕ, которую он предложил в апреле прошлого года. И, кроме того, получение информации из первоисточников относительно того, что происходит в Украине», - отметил политик.

Б.ТАРАСЮК также выразил убеждение, что в случае, если политика нынешней власти относительно гражданских свобод не изменится, на повестку дня может быть поднят вопрос о возможности отдельных должностных лиц свободно путешествовать по странам ЕС. «Вполне закономерным было бы поставить вопрос об ограничении некоторых представителей нынешней власти в их поездках, возможно, чтобы это затронуло и их счета в иностранных банках. Если позиция и действия нынешней власти не изменятся, то этого вполне можно ожидать со стороны Европейского Союза относительно некоторых представителей власти Украины», - сказал он.

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК отметил, что официальная реакция еврокомиссара на украинские реалии, скорее всего, не будет слишком резкой, хотя, по его мнению, недемократическое поведение действующего в Украине режима может отрицательно сказаться на отношениях с ЕС, в частности, на подписании соглашения об ассоциации в 2011 году.

Относительно же введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС, Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что летом его введение будет вряд ли возможным: «Дай Бог, чтобы безвизовый режим был введен к Евро-2012. Вместе с депутатами Европарламента мы еще год назад вынесли такую рекомендацию Европарламента и Верховной Раде». «Если же политика репрессий будет продолжаться, то этот процесс может затянуться на годы», - добавил народный депутат.