Суд запретил выражать недоверие Януковичу

Запланированное на сегодня в Черновцах собрание инициативной группы по проведению всеукраинского референдума относительно недоверия Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, а также требованию проведения весной выборов в Верховную Раду фактически не состоялось.

Как передает корреспондент УНИАН, организовывал его "Комитет предпринимателей Буковины" при поддержке Черновицкой облорганизации ВО «Свобода». На акцию пришли несколько десятков человек, которым активисты «Свободы» объяснили, что акция не состоится, и только раздали листовки со своими требованиями.

Накануне окружной Административный суд вынес решения, которым удовлетворил иск исполкома Черновицкого городского совета, запретив Комитету предпринимателей Буковины проводить собрание инициативной группы относительно всеукраинского референдума по народной инициативе о недоверии Президенту В.ЯНУКОВИЧУ и требовании проведения выборов в Верховную Раду весной 2011 года.

Члены инициативной группы Комитета предпринимателей Буковины говорят об особой заинтересованности фискальных и правоохранительных органов их предпринимательской деятельностью. Они считают, что после таких решений «не странным будет запрет суда, например, дышать в общественных местах».

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат Черновицкого областного совета от ВО «Свобода», член Комитета предпринимателей Буковины Виталий МЕЛЬНИЧУК, обращая внимание на обстоятельства вокруг проведения собрания по поводу референдума, местная власть «крайне боится» любых активных действий общественности, поскольку чувствует, что недовольство действиями центральной власти из-за допущенных «народных волнений» на местах может «существенно перекроить нынешнее кадровое расписание в Черновцах и на Буковине».

По его словам, представителям различных государственных органов, в том числе суда, «наверно, было дано указание запретить проведение собраний и осуществлять максимальное давление на активистов. «Препятствуя проведению законных собраний по референдуму, власть в который раз продемонстрировала свою антинародную сущность», - сказал он.

В.МЕЛЬНИЧУК сказал, что Комитет предпринимателей Буковины в дальнейшем будет координировать свою деятельность с соответствующими центральными организациями, созданными в защиту частных предпринимателей, в том числе в части своих политических требований.

Справка УНИАН. Согласно ст.16 Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах", инициативная группа всеукраинского референдума образуется на собрании граждан Украины, в котором принимают участие не менее 200 человек, которые должны подписаться под требованиями инициировать референдум. Для инициирования всеукраинского референдума нужно собрать подписи 3 млн. граждан Украины. Процедура импичмента (отставки) Президента Украины в украинском законодательстве вообще не выписана.