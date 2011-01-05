Тимошенко объясняет, почему из ее обвинения исчезло слово "пенсии"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО называет суетливостью заявление Генпрокуратуры об отсутствии обвинений в выплате пенсий за счет “экологических” средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующее заявление Генпрокуратуры.

«Странно, когда так начинают суетиться представители власти, а особенно Генеральной прокуратуры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» также в очередной раз привела цитату из постановления о возбуждении против нее уголовного дела: «В частности, в то же время Ю.ТИМОШЕНКО, действуя преднамеренно, из личных интересов, решила единолично принять решение об использовании части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

«Это их документ, поэтому меня удивляет, что сегодня на пресс-конференции представители Генпрокуратуры пытались ввести вновь общество в заблуждение. Думаю, что им просто стало несколько неудобно сажать в тюрьму одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии за то, что она в кризис выплатила людям пенсии, и они пытаются сейчас на ходу изменять собственные предыдущие заявления», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Генеральной прокуратуре опровергают заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что ее правительство израсходовало средства, полученные Украиной по Киотскому протоколу, на выплату пенсий.

«Хочу вас заверить, что это было не так. Это прикрытие. Это очередной пиар бывшего премьер-министра», - сказал сегодня, 5 января, начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ.

По словам А.КАЛИФИЦКОГО, средства по приказу Ю.ТИМОШЕНКО были использованы по нецелевому назначению.

В свою очередь следователь по делу Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК отметил, что средства, полученные Украиной по Киотскому протоколу, не расходовались по целевому назначению, а были конвертированы, перечислены на единый казначейский счет и израсходованы на текущие расходы бюджета.

Справка УНИАН. Пресс-служба ГПУ сообщила, что 30 декабря 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Перед этим, 24 декабря, генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

По его словам, установлено, что средства были перечислены на счет, на котором уже находились деньги, предназначенные для выплат пенсий.

«Для чего такая бухгалтерия? Вот мы сейчас и разбираемся, для чего это сделано... Поэтому преступление есть, нецелевое использование средств есть – нужно отвечать. Мотива без цели преступления не бывает», - отметил генпрокурор.