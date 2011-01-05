Тимошенко начинает читать 17 томов своего дела

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сопровождении своего адвоката Богдана ФЕРЕНЦА начинает ознакомление с материалами возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед Генеральной прокуратурой.

«С сегодняшнего дня я начинаю ознакомление с делом, и мне сейчас будут предоставлены 17 томов дела, которые связаны с тем, что якобы за счет экологических денег якобы наше правительство платило пенсии в период кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что уголовным преследованием власть продолжает террор против оппозиционных лидеров. «Поэтому день мы начинали в судах, где на третьем этаже рассматривался вопрос о продлении ареста Анатолия МАКАРЕНКО, а затем перешли на пятый этаж – там арестовывали Юрия ЛУЦЕНКО. Сегодня во второй половине дня я пришла в Генеральную прокуратуру, чтобы ознакомиться с делом», - сказала она. «Все это называется одним словом – страх Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Страх настолько панический, что он очень сильно перебирает с инструментами, то есть у него все гипертрофированно: и страх, и меры, которые он принимает для того, чтобы свой страх унять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.