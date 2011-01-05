Луценко: я сижу в камере смертников, чтобы молчал

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что после его задержания и ареста никаких следственных действий с ним не проводилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Апелляционного суда города Киева по рассмотрению жалобы на изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

«После моего задержания и ареста никаких следственных действий со мной не было – ни допросов, ни ознакомления с материалами дела, ничего. Это означает только одно – я сижу в камере смертников, чтобы молчал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.