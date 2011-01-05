Суд позволил телеканалам аж 10 минут снимать рассмотрение жалобы Луценко

Коллегия судей Апелляционного суда Киева разрешила представителям пяти телеканалов только в течение 10 минут проводить съемку рассмотрения апелляционной жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на решение Печерского райсуда столицы об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по ходатайству адвоката Ю.ЛУЦЕНКО объявил председательствующий в суде Александр БЕЦ, несмотря на то, что экс-министр также просил суд разрешить представителям электронных СМИ присутствовать в судебном зале во время предоставления им объяснений.

В начале судебного заседания адвокат экс-главы МВД предоставил суду ходатайства от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, в котором она просит суд изменить Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Кроме того, суд приобщил к материалам дела ходатайство за подписью 30 народных депутатов, которые также просят суд освободить Ю.ЛУЦЕНКО под их ответственность – на поруки.