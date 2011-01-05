Соколовский: за год снизился уровень энергетической безопасности

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что в 2010 году уровень энергетической безопасности Украины снизился.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“За минувший год уровень энергетической, а следовательно и экономической, и национальной безопасности Украины, к сожалению, снизился. Неизвестно о новых, выгодных государству наработках в сфере энергобезопасности”, - отметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что в 2010 году не начаты масштабные проекты по георазведке и освоению собственных альтернативных запасов газа, в частности, на морском шельфе, потенциальных сланцевих месторождений и шахтного метана. “Вместо этого достигнуты и реализуются неоднозначные политические договоренности относительно создания СП в интересах «Газпрома», который и без того является иностранным монополистом на украинском рынке”, - отметил он.

Украина так и не начала модернизацию газотранспортной системы в соответствии с Брюссельской декларацией, приостановилась реализация концепции диверсификации поставок нефти, не выросли объемы поставок каспийской нефти, не созданы новые маршруты ее импорта в Украину, в частности, за счет аверсного использования нефтепровода «Одесса - Броды», отметил эксперт.

“Украина продолжает быть производителем и одновременно одним из самых крупных импортеров низкосортных нефтепродуктов, чем, в частности, наносится непоправимый вред здоровью украинских граждан и экологии в целом”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, доля газа в энергообеспечении в Украине не снизилась и далее составляет около 40%, что почти вдвое выше среднеевропейского уровня.

”В целом украинская экономика остается технологически отсталой”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.