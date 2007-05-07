Mercedes сжег 18 балконов в центре Киева (фото)

Легковой автомобиль Mercedes и 18 балконов десятиэтажного жилого дома сгорели в ночь с 6 на 7 мая на улице Кутузова в Печерском районе Киева.

Как рассказали жильцы, автомобиль принадлежал квартиросъемщикам на втором этаже, которые работали в одном из иностранных посольств. «Сегодня» попыталось пообщаться с владельцами автомобиля, но они так и не открыли дверь.

Жильцы дома рассказали, что все началось с серии хлопков, похожих на взрывы. Выглянув на улицу, люди увидели столб огня и дыма. Вспомнив, что над очагом возгорания проходит газопровод, жильцы начали выбегать на улицу.

Сейчас на месте ведутся очистительные работы: жильцы сбрасывают обгоревшие вещи, банки, и другой хлам, что накопился на балконах. Благо, огонь не перебросился ни на одну из квартир. Они просто провонялись дымом. Из людей никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна. На месте работают эксперты.

Жильцы посетовали на не совсем оперативную работу огнеборцев. Они рассказали, что тушить их дом прибыло 3 машины, но вода оказалась только в одной. Кроме того, много времени заняла подготовка к тушению, на что в ГУ МЧС Киева нам ответили, что все задержки были вызваны тем, что к дому осложнены подъезды, особенно ночью, когда во дворах сосредоточено много автомобилей.

Фото Магнолия-ТВ