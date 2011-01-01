В Житомире «Свобода» провела торжественное шествие в честь Бандеры

В Житомире Всеукраинское объединение "Свобода" провело торжественное шествие в честь 102-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, около двухсот участников прошли с флагами «Свободы» от Центрального универмага главными улицами Житомира.

Участие в мероприятии также приняли прохожие.

Участников шествия охраняли и сопровождали работники правоохранительных органов.

Как заявил журналистам председатель областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН, «102 года тому назад родился Степан Бандера - человек, который изменил ход истории в Украине, поэтому наши соотечественники должны благодарить его за то, что имеют независимую Украину».

Активист ВО “Свобода” также призвал украинских политиков прекратить всяческие политические манипуляции вокруг фигуры С.Бандеры.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Калушского уезда в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года.