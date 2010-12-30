Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с авиакатастрофой в Тульской области.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в соболезновании говорится: «В Украине с глубокой грустью восприняли известие о катастрофе самолета Министерства обороны Российской Федерации в Тульской области, которая привела к человеческим жертвам. От имени украинского народа и от меня лично примите искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатолиевич, передать слова соболезнования родным и близким погибших».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря вечером в России разбился военно-транспортный самолет Ан-22, погибли все 12 летчиков, находившихся на борту.