Ющенко встретился с Черновецким

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ высказался за необходимость налаживания активного сотрудничества Киевского городского председателя с депутатами столичного горсовета.

Об этом УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

В ходе беседы глава государства и руководитель КГГА обсудили социально-экономическую ситуацию в Киеве, пакет первоочередных для столицы вопросов. Речь шла о проблемах дорожного хозяйства, строительстве транспортных развязок, благоустройства города и тому подобное.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, кроме того, проинформировал В.ЮЩЕНКО о своих планах относительно улучшения социального состояния киевлян, особенно малообеспеченных слоев. Киевский городской председатель попросил Президента способствовать, в частности, в решении вопросов создания сети так называемых социальных магазинов и фонда социального жилья для наименее защищенных жителей столицы.