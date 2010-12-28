Симоненко сначала попразднует, а затем начнет протестовать
14:30, 28 декабря 2010Политика
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Будут готовить "общеукраинскую акцию"
Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обещает после новогодних праздников организовать акции протеста активистов КПУ против принятия парламентом закона о пенсионной реформе, Трудового и Жилищного кодексов.
Об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.
Он отметил, что акции протеста будут организованы КПУ с тем, чтобы “не допустить принятия пенсионного законодательства, Трудового и Жилищного кодексов”.
“После этих новогодних праздников, понятно, мы будем проводить организованные акции”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.
По его словам, в Донецкой области на местном уровне уже проходят такие акции, но КПУ будет готовить “общеукраинскую акцию”.
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