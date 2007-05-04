ЮЩЕНКО И ЯНУКОВИЧ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ (дополнено)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО сообщил, что в ходе встречи они договорились по ряду принципиальных вопросов, которые позволят обеспечить выход из политического кризиса.

«Собственно говоря, мы сегодня говорили о пакете, о шагах, которые нужно сделать для того, чтобы обе стороны могли достойно выйти из этого конфликта без тезиса “победители и побежденные”, а самое главное - с национальными уроками», - сказал Президент.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы обеспечить стабильную работу парламента, обеспечить стабильность политической ситуации. «С какими уроками нам нужно выйти и на каких принципах», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что обсуждал с премьером технические шаги для проведения досрочных выборов, которые необходимо осуществить всем институтам, в том числе правительству, парламенту, Конституционному суду, ЦИК. В частности, какие меры нужно принять, чтобы эти институты уложились в сроки.

«Самая главная наша договоренность - мы приняли принципиальное решение, принципиальное соглашение о проведении досрочных парламентских выборов. Это, во-первых. Второе взаимное обещание - это то, что нужно сделать для того, чтобы эти выборы были демократическими. Все остальные - это уже содержание тех действий, та логистика, которую начнет сегодня прорабатывать рабочая группа, которую мы создаем, и которая за ближайшие два дня должна положить на стол все шаги, которые нужно сделать для того, чтобы открыть заседание парламента, принять одним решением вещи, относящиеся к проведению выборов. Поставить точку, идти на выборы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам, что хотел бы добавить к словам Президента то, что главной целью совместного решения является проведение честных и демократических выборов.

«Мы сейчас будем давать поручение рабочей группе, и она отработает алгоритм действий депутатов в парламенте, действий, которые приведут к стабилизации ситуации в стране. Это также цель, которую мы имеем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что любые политические амбиции не стоят того, чтобы пренебрегать спокойствием и стабильностью в стране. При этом премьер подчеркнул, что экономическая стабильность, в первую очередь, обеспечивается политической стабильностью.

«Нам нужно сделать все, чтобы отработать этот алгоритм. Мы достигли главной цели – прежде всего, сейчас успокоили общество, второе – чтобы, проведя честные и демократические выборы, мы избрали народных избранников, которые бы работали на украинский народ и общество, и государство от этого получила бы позитив. Вот главная цель, которую мы поставили перед собой, и мы будем двигаться этим путем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, ни В.ЮЩЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не ответили на вопрос журналистов о дате досрочных парламентских выборов.