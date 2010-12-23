Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти

Указы на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил: Василия НАДРАГУ первым заместителем министра социальной политики Украины; Константина ЕФИМЕНКО первым заместителем министра инфраструктуры Украины; Юрия ХИВРИЧА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Дмитрия ИСАЕНКО заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; *** Петра АНДРЕЕВА председателем Государственной финансовой инспекции Украины; Владислава КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины; Игоря ЛЫСЕНКО председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины; Дмитрия КОЛЕСНИКОВА председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом; Юрия АЛЕКСЕЕВА председателем Государственного космического агентства Украины; Владимира КОВАЛЕВСКОГО председателем Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов; Екатерину КОПЫЛОВУ председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино; *** Александра ХОХОТВУ председателем Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины; Александра ОСАУЛЕНКО председателем Государственной службы статистики Украины; Равиля САФИУЛЛИНА председателем Государственной службы молодежи и спорта Украины; Ивана БИСЮКА председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; Дмитрия ВОРОНУ председателем Государственной миграционной службы Украины; Ольгу ГИНЗБУРГ председателем Государственной архивной службы Украины; *** Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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