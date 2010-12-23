Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти
Указы на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил:
Василия НАДРАГУ первым заместителем министра социальной политики Украины;
Константина ЕФИМЕНКО первым заместителем министра инфраструктуры Украины;
Юрия ХИВРИЧА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;
Дмитрия ИСАЕНКО заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;
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Петра АНДРЕЕВА председателем Государственной финансовой инспекции Украины;
Владислава КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины;
Игоря ЛЫСЕНКО председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины;
Дмитрия КОЛЕСНИКОВА председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом;
Юрия АЛЕКСЕЕВА председателем Государственного космического агентства Украины;
Владимира КОВАЛЕВСКОГО председателем Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов;
Екатерину КОПЫЛОВУ председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино;
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Александра ХОХОТВУ председателем Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины;
Александра ОСАУЛЕНКО председателем Государственной службы статистики Украины;
Равиля САФИУЛЛИНА председателем Государственной службы молодежи и спорта Украины;
Ивана БИСЮКА председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины;
Дмитрия ВОРОНУ председателем Государственной миграционной службы Украины;
Ольгу ГИНЗБУРГ председателем Государственной архивной службы Украины;
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Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.