Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти

22:22, 23 декабря 2010
Политика
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Указы на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил:

Василия НАДРАГУ первым заместителем министра социальной политики Украины;

Константина ЕФИМЕНКО первым заместителем министра инфраструктуры Украины;

Юрия ХИВРИЧА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Дмитрия ИСАЕНКО заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

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Петра АНДРЕЕВА председателем Государственной финансовой инспекции Украины;

Владислава КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины;

Игоря ЛЫСЕНКО председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины;

Дмитрия КОЛЕСНИКОВА председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом;

Юрия АЛЕКСЕЕВА председателем Государственного космического агентства Украины;

Владимира КОВАЛЕВСКОГО председателем Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов;

Екатерину КОПЫЛОВУ председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино;

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Александра ХОХОТВУ председателем Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины;

Александра ОСАУЛЕНКО председателем Государственной службы статистики Украины;

Равиля САФИУЛЛИНА председателем Государственной службы молодежи и спорта Украины;

Ивана БИСЮКА председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины;

Дмитрия ВОРОНУ председателем Государственной миграционной службы Украины;

Ольгу ГИНЗБУРГ председателем Государственной архивной службы Украины;

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Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

 

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