Губернатор: пусть занимаются женщиной, или кто она там, проректором...

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК призвал журналистов «отбросить вопросы», касающиеся Донецкого национального университета, оставив решать их представителям силовых органов и Министерству образованию, науки, молодежи и спорта.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ДонНУ и, в частности, о назначении нового ректора и возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц университета .

«Отбросьте все вопросы, пусть занимаются там силовые органы кому положено, пусть занимаются женщиной, или кто она там, проректором… Пусть еще там что-то делают, это называется - силовые органы», - сказал А.БЛИЗНЮК.

На реплику журналистов о том, что данная ситуация осложнилась тем, что проректора Татьяну ЛЕВ, которая является супругой новоизбранного ректора Юрия ЛЫСЕНКО, избили возле подъезда своего дома, резко ответил: «Вы задайте вопрос начальнику милиции». И при этом добавил: «Задайте, а он скажет, что там изъяты вещи, в которых она была… Это не я буду вам говорить Вы хотите от меня услышать это? Не надо меня провоцировать, там есть, кому заниматься. Но там изъяты вещи, они будут обследованы, это была грязь, она падала, вещи грязные, или не грязные и так далее… Все там разберутся. И отделите мух от котлет».

А.БЛИЗНЮК еще раз подчеркнул, что «силовые органы пусть занимаются своими делами, если там есть проблемы, и я дал такую команду».

В то же время, он отметил, что Министерство образования также должно разобраться в этом вопросе в рамках своих полномочий. «Там, где это компетенция Министерства образования, пусть занимается Министерство образования. И пусть принимает решение – назначать, или не назначать ректора», - сказал губернатор. Он также добавил: «А университет, как предприятие, должно работать. Там есть руководитель, деканы и трудовой коллектив, и пусть работают».

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен, а на его место назначен П.ЕГОРОВ.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали П.ЕГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО и Ю.ЛЫСЕНКО.

Но 6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти, от губернатора и из Минобразования непрямые угрозы и требования не участвовать в конкурсе.

10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%, а его оппонент П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов.

15 декабря милиция провела обыск в квартире избранного ректора Ю. ЛЫСЕНКО.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Т.ЛЕВ – жене новоизбранного ректора. Женщина в результате нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападавшие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».

Сегодня Екатерина КУТНЯЯ, адвокат Ю.ЛЫСЕНКО и Т.ЛЕВ сообщила, что Министерству образования, науки, молодежи и спорта запрещено подписывать контракт с новым ректором Донецкого национального университета Ю.ЛЫСЕНКО.

Она объяснила, что такой запрет вынесен Киевским окружным административным судом в связи с тем, что принят к рассмотрению иск Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», не была представлена в гонках на место ректора. О том, будет ли ректором Ю.ЛЫСЕНКО, законно избранный трудовым коллективом 10 декабря, теперь решит суд.