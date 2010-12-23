Госбюджет-2011 уже есть

Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также внефракционные депутаты.

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и большая часть НУ-НС участие в голосовании не принимали и не присутствовали в сессионном зале.

Принятым документом предусмотрено определить доходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 281.464.879,4 тыс. гривень, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 238.581.192,9 тыс. гривень и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 42.883.686,5 тыс. гривень, согласно дополнению №1 к данному Закону.

Предусмотрено утвердить расходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 321.948.850,3 тыс. гривень, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 279.127.019,8 тыс. гривень и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 42.821.830,5 тыс. гривень.

Также предусмотрено утвердить на 2011 год возвращение кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 9.185.368,9 тыс. гривень, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 4.497.499,3 тыс. гривень и возвращение кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 4.687.869,6 тыс. гривень; предоставление кредитов из Государственного бюджета Украины в сумме 7.544.398 тыс. гривень, в том числе предоставление кредитов из общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 796.100,3 тыс. гривень и предоставление кредитов из специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 6.748.297,7 тыс. гривень.

Законом установлен предельный размер дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 38.843.000 тыс. гривень, в том числе предельный размер дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 36.844.427,9 тыс. гривень и предельный размер дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 1.998.572,1 тыс. гривень, согласно дополнению №2.

ВРУ также 275 голосами народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале, приняла постановление, которым поручила Кабинету министров по результатам выполнения бюджета в первом квартале внести проект закона об изменениях в госбюджет в части увеличения финансирования статей по социальным расходам. Такие же изменения КМУ должен подать и по результатам выполнения бюджета за первое полугодие.