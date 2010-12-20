Шкиряк: спасти Литвина может только добровольная отставка

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН после своего заявления на согласительном совете в парламенте по поводу избиения народных депутатов должен уйти в отставку, считает лидер общественного объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО «Новый Киев», об этом З.ШКИРЯК заявил в своем блоге на портале одного из информационных агентств.

«Во время согласительного совета 20 декабря Владимир ЛИТВИН заявил, что отчета генпрокурора относительно грубого избиения народных депутатов в стенах парламента «не будет, потому что его просто не может быть». Я считаю подобные заявления спикера украинского парламента проявлением цинизма и такими, которые не отвечают никаким принципам демократии и свобод. Слова, прозвучавшие из уст председателя Верховной Рады, являются недопустимыми и откровенно провокационными», - отметил З.ШКИРЯК.

Политик убежден, что В.ЛИТВИН «в условиях, когда в стенах священного для украинцев здания, абсолютно бандитским способом забивают последний гвоздь в гроб демократии”, должен был занять, по крайней мере, нейтральную позицию.

“Своим же заявлением В.ЛИТВИН в очередной раз подтвердил свое коварство, зависимость и подконтрольность действующей власти, и в который раз показал несостоятельность самостоятельно влиять на ситуацию», - сказал З.ШКИРЯК.

«Нет никаких оправданий человеку, который свой интерес ставит выше государственнического. Тем более, когда этот человек занимает вторую по влиятельности должность в Украине. Я хочу напомнить господину ЛИТВИНУ, что в свое время, при его же председательстве, «регионалы» месяцами безосновательно блокировали трибуну ВР, и никто – ни он, ни тогдашняя власть не прибегали к физической расправе. Сегодня ЛИТВИН как спикер не способен защищать интересы украинского общества», - заявил политик.

Своей “бесхребетной позицией” В.ЛИТВИН, по словам З.ШКИРЯКА, сознательно подыгрывает “откровенно криминальным проявлениям в украинском парламенте, а также создает условия для установления тоталитаризма и уничтожения демократии в Украине”.

З.ШКИРЯК также заявил, что на сегодняшний день для украинцев и В.ЛИТВИН, и его партия являются «политическими лузерами».

“При таких обстоятельствах единственной возможностью сохранить хоть какое-то реноме перед своим народом является добровольная отставка с поста председателя Верховной Рады и попытка начать свою деятельность с «чистого листа». При других обстоятельствах свое слово скажет народ, и уже на ближайших выборах люди дадут достойную оценку его антинародной позиции, а ЛИТВИН и его Народная партия навсегда исчезнут с политической карты Украины», - убежден З.ШКИРЯК.