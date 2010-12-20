53 депутата просят КС признать Налоговый кодекс неконституционным

Пятьдесят три народных депутата направили в Конституционный Суд Украины представление о несоответствии Налогового кодекса Конституции Украины. Депутаты считают, что Налоговый кодекс принят с нарушением пятнадцати статей Основного Закона и носит дискриминационный характер. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

«В результате принятия Налогового кодекса, - считает один из авторов конституционного представления, народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, - украинская экономика утратит социальную направленность, значительно ухудшится финансовое и социальное обеспечение граждан, будут нарушены права собственности, права на достаточный уровень жизни, презумпция невинности, а также будет потеряно равноправие всех субъектов права собственности перед законом, что дает все основания признать Налоговый кодекс неконституционным».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ указывает на то, что, в соответствии с Бюджетным кодексом, чтобы вступить в силу с 1 января следующего года, как того хочет правительство, Налоговый кодекс должен был быть официально обнародован до 15 августа этого года. «Поскольку Налоговый кодекс принят только в декабре, согласно закону он может вступить в силу лишь через год - с 1 января 2012 года. Иначе это будет прямым нарушением законодательства», - считает председатель парламентского комитета.

Народные депутаты, подписавшие конституционное представление, также считают Налоговый кодекс дискриминационным документом, который суживает права и свободы граждан. «Положения Налогового кодекса, вопреки закрепленным в Конституции Украины принципам социального правового государства и верховенства права, отменили или сузили объем прав и обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, предусмотренных Конституцией и другими законами Украины», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, кодекс предусматривает существенное расширение полномочий контролирующих органов и, соответственно, увеличение обязанностей налогоплательщиков. «Некоторые статьи Налогового кодекса устанавливают вину предпринимателя без достаточных на то оснований. При этом кодекс не определяет четкого механизма ответственности контролирующих органов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей», - подчеркивает депутат.

Поспешно принятый Налоговый кодекс приведет к хаосу в финансово-бюджетной политике государства, считают авторы представления и просят Конституционный Суд признать этот документ полностью неконституционным.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 г. Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.