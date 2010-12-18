Эксперт: Тимошенко может стать «украинским Ходорковским»

Директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском Совете по внешней политике Александр РАР считает преследование лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО нынешней властью Украины неэтичным.

Об этом А.РАР заявил в ходе экспертного опроса Института Горшенинао том, как ситуация с уголовным преследованием Ю.ТИМОШЕНКО может повлиять на взаимоотношения Украины с ЕС.

В частности, А.РАР отметил, что Европейский Союз, испытывающий разочарование от того, что в Украине наблюдается отход от демократии, уже ничем не удивить.

«Естественно, надо сказать, у Ю.ТИМОШЕНКО очень много было грязи в её прежней карьере и в экономических махинациях, которыми она занималась всё время в годы, перед тем, как быть премьером. Это всё известно. Но она, всё-таки, была главой оппозиции, то есть главой сил, которые боролись за пост Президента Украины. Я думаю, что такую фигуру сразу после выборов – год ещё не прошёл с тех пор, как выборы закончились, – начинать преследовать – это всегда пахнет политикой, местью и унижением», - сказал эксперт.

А.РАР отметил, что в данной ситуации преследование Ю.ТИМОШЕНКО является неэтичным. «К сожалению, в Украине - кстати, так же, как и в России, в Беларуси, - просто не терпят оппозиции. И тот, кто приходит к власти, сразу начинает унижать и уничтожать своих соперников. Это с демократией ничего общего не имеет. К сожалению, в этом отношении славянские народы ещё намного отстают от народов Западной Европы, где к высшим политикам, даже если они проиграли выборы, относятся с большой долей уважения», - сказал эксперт.

По его мнению, если Ю.ТИМОШЕНКО посадят в тюрьму, она станет «украинским Ходорковским». «И будет такое же отношение к Украине, как к России – будут задавать очень много вопросов, это всё будет оценено, как политический шаг», - сказал А.РАР.

«Всем понятно, что М.ХОДОРКОВСКИЙ тоже занимался жульничеством и был коррумпирован, и тоже деньгами пытался купить политику. Всем этим занималась и Ю.ТИМОШЕНКО – но не только она. И её соперники, те, кто сегодня у власти, тоже в этом отношении не чисты», - сказал А.РАР.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических денег Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля: "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это довольно большие деньги – 320 миллионов евро, не потрачены никуда. Я показала следователям, что они находятся на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены".