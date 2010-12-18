Янукович мысленно вернулся в детство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в канун Дня Святого Николая Чудотворца обратился к согражданам с просьбой не обходить вниманием ни одного ребенка и подарить свою любовь тем, кого обделила судьба.

“Не обходите вниманием ни одного ребенка, подарите свою любовь тем, кого обделила судьба. Мы, взрослые, должны заботиться о будущем нашего государства, которое зависит от повседневной заботы о детях”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

Президент отметил, что “этот особенный день начинает новогодне-рождественские праздники, он наполнен ожиданием чудес и радостями осуществления желаний, олицетворяет добро, щедрость и справедливость”.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что с замиранием сердца Святого Николая ждут дети, потому что убеждены, что он не обойдет их дом, непременно принесет подарки и любовь Покровителя.

“Сейчас мы мысленно возвращаемся в свое детство, с благодарностью вспоминаем родителей, дедушек и бабушек, которые создавали нам, так же как мы сегодня своим детям и внукам, праздничное настроение”, - отметил Президент.

Он пожелал всем здоровья, успехов и радости, а также, чтобы в наилучших начинаниях и добрых делах все постоянно чувствовали любовь и заботу Святого Николая, а замыслы и мечты осуществлялись