В Одессе сильный снегопад парализовал движение на улицах

Из-за сильного снегопада, который продолжается несколько часов, Госавтоинспекция ограничила въезд в Одессу большегрузного транспорта и нерейсовых автобусов, руководствуясь декабрьским решением горисполкома о недопущении в город грузовиков в случае занесения автомагистралей снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство областного управления ГАИ обратилось к водителям с предложением «воздержаться на некоторое время от выезда за город, а если поездку не отложить, то придерживаться безопасности дорожного движения. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких маневров и торможений, выжимать сцепление и менять передачи». ГАИ также просит «не оставлять транспорт на проезжей части, поскольку это мешает работе снегоуборочной техники».

Снегоуборочная техника, как сообщают водители, с которым удалось пообщаться корреспонденту УНИАН, пока не вышла на улицы, вследствие чего «проезжая часть основных магистралей превращается в сплошную автомобильную пробку».

Приостановило работу в связи в связи «с обледенением взлетно-посадочной полосы» коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Одесса". По словам пресс-секретаря аэропорта Марии ПОПОВИЧ, «сейчас производится очистка взлетно-посадочной полосы длиной 2800 метров».

Между тем, обильный снегопад продолжается, и с учетом отрицательной температуры воздуха городские автомагистрали и взлетно-посадочная полоса аэропорта ночью могут быть занесены снегом. По сообщению Гидрометеоцентра, в течение 17-20 декабря в Одесской области ожидается усиление юго-западного ветра, местами порывы 15-20 м/с, снег, метель и гололед. Прогнозируемая температура воздуха в Одессе - 6-8 градусов, а на севере области до 14 градусов мороза.