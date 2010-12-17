Венецианская комиссия сомневается в легитимности конституционных изменений в Украине?

Эксперты Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ставят под сомнение легитимность конституционных изменений в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН заявила член Венецианской комиссии от Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, 17-18 декабря в Венеции проходит заседание Европейской комиссии за демократию через право. В повестке дня работы комиссии указаны пункты об оценке решения Конституционного Суда Украины относительно отмены политической реформы 2004 года, а также экспертиза проекта Избирательного кодекса, подготовленного украинским парламентом.

В первый день работы комиссия приняла экспертный вывод относительно решения Конституционного Суда Украины о возобновлении действия Конституции Украины в редакции 1996 года.

По мнению членов Венецианской комиссии, решения КС „ставит вопрос о легитимности действий в прошлом, поскольку институты Украины работали на протяжении нескольких лет на основе конституционных норм, позже признанных неконституционными. Это также ставит вопрос легитимности относительно действующих институтов, поскольку и Президент, и парламент были избраны в соответствии с конституционными нормами, которые больше не признаются действительными. Президент Украины после этого решения имеет намного больше полномочий, чем могли предусмотреть избиратели, когда он избирался. Деятельность основных государственных органов в данный момент базируется на основе правил, измененных судом, а не на правилах, измененных демократическим легитимным органом”.

Также в проекте решения Венецианской комиссии отмечается, что „Конституция 1996 году привела к концентрации власти в руках Президента и к постоянной конфронтации между законодательной и исполнительной ветвями власти. Начиная с 2003 года, Венецианская комиссия выступала за всеобъемлющую конституционную реформу, которая усиливает полномочия парламента, одновременно предостерегая против создания системы, которая не является четкой (понятной)”.

Комментируя этот проект решения, М.СТАВНИЙЧУК отметила, что „в европейской практике судебный пересмотр принятых конституционных изменений является относительно редким процедурным механизмом”. Поэтому, по ее словам, эксперты Венецианской комиссии считают, что „смена политической системы страны, которая базируется на решении Конституционного Суда, не имеет такой легитимности, которая может быть достигнута только в результате обычной конституционной процедуры внесения изменений в Конституцию и предварительное открытое и всестороннее общественное обсуждение”.

Таким образом, считает М.СТАВНИЙЧУК, “перед Украиной появилось задача продлить конституционную реформу, используя предыдущие наработки Основного Закона, привлечь широкие круги экспертов-конституциалистов. Возобновление легитимности системы власти является делом всего политического класса, всего общества”.

Она также сообщила, что завтра, 18 декабря, Венецианская комиссия рассмотрит проект Избирательного кодекса, подготовленного Верховной Радой Украины, и состояние реформирования судебной системы в Украине.