Медиа-профсоюз призывает СМИ не ограничивать бойкот фамилией Чечетова

Киевский независимый медиа-профсоюз призывает своих членов и всех украинских журналистов не ограничиваться поддержкой бойкота народного депутата от Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА, который рассказывал, что никакой драки в парламенте не было.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза, КНМП также предлагает включить в список игнорируемых тех, кто наиболее жестоко дрался вчера и нанес телесные повреждения своим коллегам в Верховной Раде.

«Бойкот не должен заключаться лишь в умалчивании, - заявляет председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ. - Нам надо не молчать, когда ЧЕЧЕТОВ и другие политики говорят очевидную неправду, а опровергать их ложь. Ведь мы часто превращаемся на передатчиков лжи из уст политиков, хотя знаем, что они откровенно врут”.

Киевский независимый медиа-профсоюз считает, что такое поведение упомянутых депутатов не соответствует не только никаким этическим и моральным нормам, но и представляет прямую угрозу для демократии в Украине.

«Если сегодня одни депутаты позволяют себе безнаказанно бить своих коллег с другой точкой зрения, завтра они в духе КАЛАШНИКОВА так же будут бить журналистов за наименьшую критику деятельности власти, а послезавтра руки дойдут и до всех несогласных граждан», - отмечается в заявлении КНМП.

Как сообщал УНИАН, парламентские журналисты объявили бойкот М.ЧЕЧЕТОВУ и договорились не показывать его комментарии по поводу вчерашних событий в Верховной Раде в выпусках новостей, а также не печатать его комментарий на лентах информационных агентств.